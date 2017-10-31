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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина (36)
Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина (36)
Евгений Кафельников: я и сейчас убежден, что чемпионом России станет "Зенит"
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отметил, что выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов "Спартак" компенсирует неудачи в чемпионате России.
– Как в целом оцениваете результаты "Спартака" в текущем сезоне?
– Безусловно, хотелось бы большего. Уверен, что все неудачи команды, которые были в первом круге, можно будет забыть, если команда выйдет из группы в 1/8 финала Лиги чемпионов.
– Команда за первые 15 туров потеряла очков больше, чем за весь прошлый чемпионат.
– Ничего страшного.
– То есть шансы на чемпионство еще не потеряны?
– Изначально было понятно, что чемпионом России станет "Зенит". Я и сейчас в этом абсолютно уверен. Даже несмотря на то, что первый круг выиграл "Локомотив". В какой-то степени я даже удивлен лидерству железнодорожников. Не ожидал такого результата от команды.
"Спорт-Экспресс"
– Как в целом оцениваете результаты "Спартака" в текущем сезоне?
– Безусловно, хотелось бы большего. Уверен, что все неудачи команды, которые были в первом круге, можно будет забыть, если команда выйдет из группы в 1/8 финала Лиги чемпионов.
– Команда за первые 15 туров потеряла очков больше, чем за весь прошлый чемпионат.
– Ничего страшного.
– То есть шансы на чемпионство еще не потеряны?
– Изначально было понятно, что чемпионом России станет "Зенит". Я и сейчас в этом абсолютно уверен. Даже несмотря на то, что первый круг выиграл "Локомотив". В какой-то степени я даже удивлен лидерству железнодорожников. Не ожидал такого результата от команды.
"Спорт-Экспресс"
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