Евгений Кафельников: я и сейчас убежден, что чемпионом России станет "Зенит"

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отметил, что выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов "Спартак" компенсирует неудачи в чемпионате России.– Безусловно, хотелось бы большего. Уверен, что все неудачи команды, которые были в первом круге, можно будет забыть, если команда выйдет из группы в 1/8 финала Лиги чемпионов.– Ничего страшного.– Изначально было понятно, что чемпионом России станет "Зенит". Я и сейчас в этом абсолютно уверен. Даже несмотря на то, что первый круг выиграл "Локомотив". В какой-то степени я даже удивлен лидерству железнодорожников. Не ожидал такого результата от команды.