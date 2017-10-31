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Евгений Кафельников: я и сейчас убежден, что чемпионом России станет "Зенит"

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отметил, что выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов "Спартак" компенсирует неудачи в чемпионате России.

– Как в целом оцениваете результаты "Спартака" в текущем сезоне?

– Безусловно, хотелось бы большего. Уверен, что все неудачи команды, которые были в первом круге, можно будет забыть, если команда выйдет из группы в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Команда за первые 15 туров потеряла очков больше, чем за весь прошлый чемпионат.

– Ничего страшного.

– То есть шансы на чемпионство еще не потеряны?

– Изначально было понятно, что чемпионом России станет "Зенит". Я и сейчас в этом абсолютно уверен. Даже несмотря на то, что первый круг выиграл "Локомотив". В какой-то степени я даже удивлен лидерству железнодорожников. Не ожидал такого результата от команды.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит
Сегодня, 20:06
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(2)
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:06) #
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online

Сампрас тоже был уверен, что Вы его смените. Но Вы сошли еще при Сампрасе.
А вообще, это бред про Зенит. Искусственный бред. Никто не стал бы убирать опытного Гарсию в пользу молодых аргентинцев, которые летают играть за разные сборные, если бы задача была только победа в РФПЛ. ЛЕ была бы слита. Здесь попытка, - удачная, неудачная (скорее последнее, хоть я и болельщик Зенита), - создать клуб типа Порто-Бенфика. Еще и презик высказался супротив Зенита в пользу "русской" команды.
Все впереди, все интересно. Для ЦСКА и Спартака ничего не потеряно. В 1998-м ЦСКА вообще после первого круга на вылет стоял, а едва чемпионом не стал.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:21) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кафель, сиди дома, смотри теннис.
Задолбал уже!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:14) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Слушай, Кафель, вот нахер ты нужен Спартаку такой пилять хороший?
Обсираешь Карреру, обсираешь Комбарова, обещаешь переобуться
за коней, если что, просто ересь несёшь несусветную.

Не, ну не дурак ты? Болей за Зенит. Будь как Шац.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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