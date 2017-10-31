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Сергей Карасев будет судить матч "Локомотив" - ЦСКА

Назначены судьи и инспекторы на матчи 16-го тура Чемпионата России.

3 ноября (пятница)

"Урал" – "Динамо": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Арам Петросян (Московская область), Александр Богданов (Московская область); резервный судья -Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

4 ноября (суббота)

"Тосно" – "Краснодар": судья – Виталий Мешков (Московская область); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Ахмат" – "Ростов": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Московская область), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

5 ноября (воскресенье)

"СКА-Хабаровск" – "Арсенал": судья -Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Амкар" – "Анжи": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Локомотив" – ЦСКА: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья -Игорь Федотов (Москва); инспектор -Сергей Мартынов (Москва).

"Рубин" – "Зенит": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Ранель Зияков (Набережные Челны); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

"Спартак" – "Уфа": судья - Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

РФС
Теги: Карасев Локомотив ЦСКА
Сегодня, 20:18
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4
(1)
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
у Локо есть Сухина)
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
пох, надеюсь будет 2-1


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 20:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Серёга правильный судья !


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:19) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ручной карась Гинера..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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