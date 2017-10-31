Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет ЦСКА с "Базелем"?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:57
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
09:59
Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина (36)
Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина (36)
Рашид Рахимов: "Ахмат"? Я ни с кем переговоров не вел
Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов заявил, что на него никто из представителей грозненского клуба не выходил.
"Я в Москве и ни с кем переговоров не вел", - цитирует Рахимова "Спорт-Экспресс".
"Я в Москве и ни с кем переговоров не вел", - цитирует Рахимова "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.