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Рашид Рахимов: "Ахмат"? Я ни с кем переговоров не вел

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов заявил, что на него никто из представителей грозненского клуба не выходил.

"Я в Москве и ни с кем переговоров не вел", - цитирует Рахимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Рахимов Ахмат
Сегодня, 20:51
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