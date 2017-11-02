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"Тосно" и "Мордовия" не могут регистрировать новых футболистов

РФС запретил "Тосно" и "Мордовии" регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры, сообщает официальный сайт РФС.

Это связано с долгами перед другими футболистами и клубами.
Теги: Тосно Мордовия
Сегодня, 00:27
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