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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ризван Уциев: дисциплина у Кононова была на высшем уровне
Капитан "Ахмата" Ризван Уциев рассказал о последних изменениях в тренерском штабе команды.
- На днях подал в отставку Олег Кононов. Какие воспоминания останутся от совместной работы?
- Весь коллектив тепло принял Олега Георгиевича, когда его назначили главным тренером. Могу однозначно заявить: с ним было интересно работать, тренировки были отличные и дисциплина на высшем уровне. Вот читаю иногда, и не могу согласиться с теми, кто говорит о его мягком характере и тд. Взгляд со стороны - обманчивое мнение. Олег Георгиевич, требовательный тренер - где надо проявит жесткость, где надо успокоит, подскажет. Мы видели, как он переживает. Он работал душой. Тяжело объяснить, да и нет объяснения, почему мы в нескольких матчах пропускали, едва забив. Олег Георгиевич имел полную поддержку со стороны руководства, в коллективе хорошая атмосфера. Тяжело было расставаться, но он принял такое решение. Мы, футболисты, сожалеем, что только такое короткое время довелось работать вместе с прекрасным человеком и хорошим тренером, и не снимаем с себя ответственность за отставку. В моей карьере он один из лучших тренеров, с кем довелось работать.
- Впереди ответственная игра с "Ростовом"...
- Готовимся, тренируемся под руководством Михаила Михайловича (Галактионов прим.). Полоса невезения обязательно пройдет. Имея такую поддержку со стороны Главы ЧР Рамзана Ахматовича Кадырова и президента клуба Магомеда Даудова просто обязаны выступать лучше. Наши болельщики отличались тем, что всегда оставались с командой. Мы исправим ситуацию, это наш долг.
ФК "Ахмат"
- На днях подал в отставку Олег Кононов. Какие воспоминания останутся от совместной работы?
- Весь коллектив тепло принял Олега Георгиевича, когда его назначили главным тренером. Могу однозначно заявить: с ним было интересно работать, тренировки были отличные и дисциплина на высшем уровне. Вот читаю иногда, и не могу согласиться с теми, кто говорит о его мягком характере и тд. Взгляд со стороны - обманчивое мнение. Олег Георгиевич, требовательный тренер - где надо проявит жесткость, где надо успокоит, подскажет. Мы видели, как он переживает. Он работал душой. Тяжело объяснить, да и нет объяснения, почему мы в нескольких матчах пропускали, едва забив. Олег Георгиевич имел полную поддержку со стороны руководства, в коллективе хорошая атмосфера. Тяжело было расставаться, но он принял такое решение. Мы, футболисты, сожалеем, что только такое короткое время довелось работать вместе с прекрасным человеком и хорошим тренером, и не снимаем с себя ответственность за отставку. В моей карьере он один из лучших тренеров, с кем довелось работать.
- Впереди ответственная игра с "Ростовом"...
- Готовимся, тренируемся под руководством Михаила Михайловича (Галактионов прим.). Полоса невезения обязательно пройдет. Имея такую поддержку со стороны Главы ЧР Рамзана Ахматовича Кадырова и президента клуба Магомеда Даудова просто обязаны выступать лучше. Наши болельщики отличались тем, что всегда оставались с командой. Мы исправим ситуацию, это наш долг.
ФК "Ахмат"
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