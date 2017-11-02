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ЦСКА не будет просить о переносе матча со СКА в Хабаровске

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что руководство московского клуба не будет просить о переносе матча чемпионата России со "СКА-Хабаровском" на другую дату.

Матч 17-го тура премьер-лиги запланирован на 18 ноября в Хабаровске. 22 ноября ЦСКА примет португальскую "Бенфику" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В первом круге чемпионата России матч 3-го тура (29 июля) между "СКА-Хабаровском" и ЦСКА был перенесен из Хабаровска в Москву в связи с тем, что ЦСКА 25 июля на выезде играл против АЕКа из Греции в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Р-Спорт"
Теги: ЦСКА СКА-Хабаровск
Сегодня, 19:19
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