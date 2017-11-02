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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Непомнящий: футбольные качества позволят Головину заиграть в "Барселоне"
Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин способен заиграть в "Барселоне".
- По своим футбольным качествам Головин способен заиграть в "Барселоне"?
- Думаю, да. Саша обучаем, с каждым днем прибавляет. Уже и опыт есть, и определенное умение, приемлемая стабильность для такого возраста. Но большой вопрос насчет психологии. Иногда у него не выдерживают нервы, он получает ненужные фолы и карточки. Его слишком легко вывести из себя. А в новой, чужой среде это может быть чревато. Но еще раз повторю, по футбольным качествам он способен заиграть в "Барселоне". Несдержанность не относится к звездной болезни. Человек хочет все время быть выше того уровня, который он себе предъявляет и которого от него ждут. А неоправданные ожидания начинают напрягать. Но звездной болезни у него нет. Саша - вполне вменяемый, адекватный парень.
"Спорт-Экспресс"
- По своим футбольным качествам Головин способен заиграть в "Барселоне"?
- Думаю, да. Саша обучаем, с каждым днем прибавляет. Уже и опыт есть, и определенное умение, приемлемая стабильность для такого возраста. Но большой вопрос насчет психологии. Иногда у него не выдерживают нервы, он получает ненужные фолы и карточки. Его слишком легко вывести из себя. А в новой, чужой среде это может быть чревато. Но еще раз повторю, по футбольным качествам он способен заиграть в "Барселоне". Несдержанность не относится к звездной болезни. Человек хочет все время быть выше того уровня, который он себе предъявляет и которого от него ждут. А неоправданные ожидания начинают напрягать. Но звездной болезни у него нет. Саша - вполне вменяемый, адекватный парень.
"Спорт-Экспресс"
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