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Валерий Непомнящий: футбольные качества позволят Головину заиграть в "Барселоне"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин способен заиграть в "Барселоне".

- По своим футбольным качествам Головин способен заиграть в "Барселоне"?

- Думаю, да. Саша обучаем, с каждым днем прибавляет. Уже и опыт есть, и определенное умение, приемлемая стабильность для такого возраста. Но большой вопрос насчет психологии. Иногда у него не выдерживают нервы, он получает ненужные фолы и карточки. Его слишком легко вывести из себя. А в новой, чужой среде это может быть чревато. Но еще раз повторю, по футбольным качествам он способен заиграть в "Барселоне". Несдержанность не относится к звездной болезни. Человек хочет все время быть выше того уровня, который он себе предъявляет и которого от него ждут. А неоправданные ожидания начинают напрягать. Но звездной болезни у него нет. Саша - вполне вменяемый, адекватный парень.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Непомнящий Головин ЦСКА Барселона
Сегодня, 21:30
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(1)
№3 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 22:14) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
бред...у коней выпускать больше не кого просто...второй костолом растёт, как верблум, кроме ударов по ногам жестких и специальных ничего о себе не представляет....ничего он не добьётся и ни куда не перейдёт из России.....конечно может повторить путь Хонды, Красича и Вагнера..но не вариант....если сравнивать с Миранчуками, то ему ещё лет 5 до них минимум..)))игрок уровня Баринова на данный момент, который у нас сидит на лавке....
Регистрация: 12.09.2011
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:12) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бред. Но патриотичный.


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СВИНЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАБОЯ. ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ, КРОМЕ САМОЙ СВИНЬИ...
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (4)

и добавил.. - в шахматы!
Регистрация: 29.08.2016
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