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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Геннадий Орлов: второе место "Зенита" - это даже хорошо
Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о работе главного тренера "Зенита" Роберто Манчини.
"Манчини пытается привить игрокам "Зенита" футбольный интеллект. Этим же начинал заниматься Луческу, но у него не получилось. Дадут ли такую возможность Роберто и поймут ли его ученики, придут ли они к этому? Вот это главная проблема. В нашем мире всё возможно, но зачем сейчас увольнять Манчини? "Зенит" идёт на втором месте, отстаёт от "Локомотива" на три очка.
На мой взгляд, это даже хорошо, что команда не лидирует, поскольку лучше идти за спиной. Как бегут стайеры — лучше прятаться за спиной, а в конце вырваться. Помните, говорили: "Да "Зенит" — это уже чемпион, чемпионат у нас неинтересный…"? Это очень сильно влияет на жену футболиста, его родственников. Они ему тоже это говорят, и эта мысль убаюкивает игрока", — заявил Орлов.
"Чемпионат.сом"
"Манчини пытается привить игрокам "Зенита" футбольный интеллект. Этим же начинал заниматься Луческу, но у него не получилось. Дадут ли такую возможность Роберто и поймут ли его ученики, придут ли они к этому? Вот это главная проблема. В нашем мире всё возможно, но зачем сейчас увольнять Манчини? "Зенит" идёт на втором месте, отстаёт от "Локомотива" на три очка.
На мой взгляд, это даже хорошо, что команда не лидирует, поскольку лучше идти за спиной. Как бегут стайеры — лучше прятаться за спиной, а в конце вырваться. Помните, говорили: "Да "Зенит" — это уже чемпион, чемпионат у нас неинтересный…"? Это очень сильно влияет на жену футболиста, его родственников. Они ему тоже это говорят, и эта мысль убаюкивает игрока", — заявил Орлов.
"Чемпионат.сом"
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