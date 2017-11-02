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Геннадий Орлов: второе место "Зенита" - это даже хорошо

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о работе главного тренера "Зенита" Роберто Манчини.

"Манчини пытается привить игрокам "Зенита" футбольный интеллект. Этим же начинал заниматься Луческу, но у него не получилось. Дадут ли такую возможность Роберто и поймут ли его ученики, придут ли они к этому? Вот это главная проблема. В нашем мире всё возможно, но зачем сейчас увольнять Манчини? "Зенит" идёт на втором месте, отстаёт от "Локомотива" на три очка.

На мой взгляд, это даже хорошо, что команда не лидирует, поскольку лучше идти за спиной. Как бегут стайеры — лучше прятаться за спиной, а в конце вырваться. Помните, говорили: "Да "Зенит" — это уже чемпион, чемпионат у нас неинтересный…"? Это очень сильно влияет на жену футболиста, его родственников. Они ему тоже это говорят, и эта мысль убаюкивает игрока", — заявил Орлов.

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Манчини Зенит
Сегодня, 22:17
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(2)
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Видимо отмечают великие 2-1 с Севильей


Сетают на то, что судья им не дал забить второй, в запое второй день с горя.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
До непривычного мало. : Кто ж нас, плять, поддерживать то будет, я так на них рассчитывал, на взаимность???

настораживающе мало их, Александр confused как-то тревожно.
Видимо отмечают великие 2-1 с Севильей


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
о мля...три поросёнка на ветке

До непривычного мало. : Кто ж нас, плять, поддерживать то будет, я так на них рассчитывал, на взаимность??? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:27) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
о мля...три поросёнка на ветке


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:25) #
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  •  (4)
online

а третье - еще лучше
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: ВТОРОЕ МЕСТО "ЗЕНИТА" - ЭТО ДАЖЕ ХОРОШО

а третье еще лучше))Что то ты Гена такое не говорил когда зенит на первом месте был smile
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:23) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Давно не было вбросов Гены дурачка.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
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