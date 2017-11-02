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Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее

Футбольный комментатор Василий Уткин сомневается в профессионализме наставника "Зенита" Роберто Манчини, который возглавил команду летом этого клуба.

"У Манчини проблемы с профессией, а не с большими форвардами. Поэтому Дзюба не самая большая проблема.

Как думаете, тренер должен готовить свою команду к важному матчу в Лиге Европы? А Манчини покидал расположение "Зенита" перед матчем команды. Весь второй тайм матча "Зенит" - "Русенборг" (3:1), болельщики петербургского клуба скандировали: "Эй, Манчини, как там в Майами?" Однако об этом никто не пишет.

Я не хочу утверждать, что это правда и истина, но в Санкт-Петербурге об этом все говорят. Хотя не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее", - сказал Уткин в эфире "Спорт FM"
Теги: Уткин Манчини Зенит
Сегодня, 22:31
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№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
судился с ЦСКА

Правильно судился, тот спектакль с Ростовым был вами(ими) плохо сыгран.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:44) #
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online

Только какую московскую газету не открой - ей и жопу не подотрешь, из нее из самой струями гoвно про Зенит только.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
так он пишет.а вы сразу в минусы
то, что он любит Спартак и судился с ЦСКА - не новость
но он сударь специфичный
а еще у него тут профилей 20, так как в среднем в постах о нем все получают столько минусов


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и правильно принято,- почему-то, о спартаке всем принято писать плохое, и с этим никто не спорит, а о Зените хорошее, нельзя что ли?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 22:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Толстая ты утка... вероятно, грохнувшись со стула, повредила себе не только зад...
Так возьми и напиши что-то нехорошее или что считаешь нужным. Ищи факты и кому их отдать напечатать, в чем проблема?
Регистрация: 9.11.2010
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