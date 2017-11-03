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Мориц Бауэр и Сердар Азмун вызваны в свои сборные

Игроки "Рубина" Мориц Бауэр и Сердар Азмун вызваны в свои национальные сборные, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Сборная Австрии проведет товарищеский матч против сборной Уругвая. Встреча состоится 14 ноября в Вене.

Сборная Ирана проведет два товарищеских матча: 9 ноября в австрийском Граце против сборной Панамы и 13 ноября в голландском Арнеме против сборной Венесуэлы.
Теги: Бауэр Азмун Рубин
Сегодня, 00:22
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