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Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в будущем обладатель Кубка России может напрямую попадать в Лигу чемпионов.

"Мы понимаем, что необходимость реорганизации турнира назрела и уже ведётся. Большое внимание этому вопросу уделяет лично Виталий Мутко. Не секрет, что нашёлся титульный спонсор, так что премиальные за победу станут солидными. У нас есть ещё одна мысль, можно даже сказать, мечта, попробуем донести её до руководства УЕФА. Речь идёт о том, чтобы победитель Кубка России получал прямую путёвку в Лигу чемпионов. Это вопрос не только от Российского футбольного союза — нас поддерживают коллеги из многих европейских федераций", - цитирует Прядкина RT на русском.
Теги: Прядкин
Сегодня, 18:44
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9
(3)
№9 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 19:55) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Челси»
кубок намного интереснее станет,биться будут от ножа


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Питер не спи
Слёзы утри
Снова Зениту
В Питере три
Регистрация: 4.05.2015
№8 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 19:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Давно пора - а то, на кубок России, все давно прибор положили....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Blessing,
Да какой Хабаровск? Они хотят чтобы команды относились к кубку ,как и к чемпионату россии,без резервных составов. Все логично.

Это сопутствующие преимущества.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:18) #
  • +2
  •  (2)

Blessing,
Да какой Хабаровск? Они хотят чтобы команды относились к кубку ,как и к чемпионату россии,без резервных составов. Все логично.
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: grisha (Сегодня, 19:13) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Все, кто к вам прилетит на игру, считай не соперник, после 10-13 часового перелёта.

Так все фашисты думают - а спортсмены думают, что спорт границ не имеет
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:11) #
  • -2
  •  (6)

Будет большой глупостью.
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:05) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Давай, хабаровчане, накрайняк Луч, выигрывайте Кубок, и Лига чемпионов у ваших ног. Все, кто к вам прилетит на игру, считай не соперник, после 10-13 часового перелёта. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ну наконец-то,хоть одна умная мысль пришла в голову!
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:47) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
а уефа то добро даст?а то везде формат то один...кубок - лига европы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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