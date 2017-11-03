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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (9)
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (9)
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Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов
Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в будущем обладатель Кубка России может напрямую попадать в Лигу чемпионов.
"Мы понимаем, что необходимость реорганизации турнира назрела и уже ведётся. Большое внимание этому вопросу уделяет лично Виталий Мутко. Не секрет, что нашёлся титульный спонсор, так что премиальные за победу станут солидными. У нас есть ещё одна мысль, можно даже сказать, мечта, попробуем донести её до руководства УЕФА. Речь идёт о том, чтобы победитель Кубка России получал прямую путёвку в Лигу чемпионов. Это вопрос не только от Российского футбольного союза — нас поддерживают коллеги из многих европейских федераций", - цитирует Прядкина RT на русском.
"Мы понимаем, что необходимость реорганизации турнира назрела и уже ведётся. Большое внимание этому вопросу уделяет лично Виталий Мутко. Не секрет, что нашёлся титульный спонсор, так что премиальные за победу станут солидными. У нас есть ещё одна мысль, можно даже сказать, мечта, попробуем донести её до руководства УЕФА. Речь идёт о том, чтобы победитель Кубка России получал прямую путёвку в Лигу чемпионов. Это вопрос не только от Российского футбольного союза — нас поддерживают коллеги из многих европейских федераций", - цитирует Прядкина RT на русском.
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