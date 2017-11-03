Дмитрий Хохлов: пренебрегаю Погребняком? Сегодня выбор пал на других

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов остался доволен игрой команды в матче 16-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:2).- Хороший поединок со стороны обеих команд. Качественный футбол, триллер такой получился. Пропустили в концовке, но это футбол.- У нас 5 нападающих в составе. Из них делаем выбор. Сегодня выбор пал на других.