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Дмитрий Хохлов: пренебрегаю Погребняком? Сегодня выбор пал на других

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов остался доволен игрой команды в матче 16-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:2).

- Хороший поединок со стороны обеих команд. Качественный футбол, триллер такой получился. Пропустили в концовке, но это футбол.

- Панченко травмирован, почему вы пренебрегаете Погребняком?

- У нас 5 нападающих в составе. Из них делаем выбор. Сегодня выбор пал на других.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Хохлов Динамо Урал Погребняк
Сегодня, 22:15
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Погребняк Азмун Дзюба - НОЛЬ голов за половину чемпионата.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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