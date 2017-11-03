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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Хохлов: пренебрегаю Погребняком? Сегодня выбор пал на других
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов остался доволен игрой команды в матче 16-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:2).
- Хороший поединок со стороны обеих команд. Качественный футбол, триллер такой получился. Пропустили в концовке, но это футбол.
- Панченко травмирован, почему вы пренебрегаете Погребняком?
- У нас 5 нападающих в составе. Из них делаем выбор. Сегодня выбор пал на других.
"Спорт-Экспресс"
- Хороший поединок со стороны обеих команд. Качественный футбол, триллер такой получился. Пропустили в концовке, но это футбол.
- Панченко травмирован, почему вы пренебрегаете Погребняком?
- У нас 5 нападающих в составе. Из них делаем выбор. Сегодня выбор пал на других.
"Спорт-Экспресс"
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