Руслан Камболов: надо доказывать, что мы можем побеждать

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов поделился ожиданиями от предстоящей встречи 16-го тура чемпионата России с "Зенитом".— Потеря концентрации в конце матча нас подвела. Мы уже разбирали нашу игру и ошибки разобрали. Постараемся избежать этих ошибок в ближайшем матче.— Первый тайм матча с "Локомотивом" у них прошел хорошо. Во втором тайме «Локомотив» дождался и забил голы. Хорошая команда, мы давно у них не выигрывали. Так что будем настраиваться на победу.— Во-первых, очень строго в обороне, сконцентрировано, не совершать ошибок, биться.— Я бы не хотел сравнивать нынешнего тренера и предыдущего, это не мое дело. В команде ничего плохого не происходит, все в рабочем порядке. Конечно, давно не выигрывали, есть какой-то груз, надо с этим справляться и в ближайшем матче доказывать, что мы можем побеждать.