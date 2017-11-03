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Руслан Камболов: надо доказывать, что мы можем побеждать

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов поделился ожиданиями от предстоящей встречи 16-го тура чемпионата России с "Зенитом".

— Руслан, какой главный вывод сделали после матча с "Уфой"? Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок?

— Потеря концентрации в конце матча нас подвела. Мы уже разбирали нашу игру и ошибки разобрали. Постараемся избежать этих ошибок в ближайшем матче.

— Что можете сказать о "Зените"? Один из лидеров чемпионата, но последние результаты не самые стабильные.

— Первый тайм матча с "Локомотивом" у них прошел хорошо. Во втором тайме «Локомотив» дождался и забил голы. Хорошая команда, мы давно у них не выигрывали. Так что будем настраиваться на победу.

— Как "Рубину" нужно сыграть, чтобы "Зенит" обыграть?

— Во-первых, очень строго в обороне, сконцентрировано, не совершать ошибок, биться.

— В чем главное отличие этого "Рубина" от "Рубина" Хавьера Грасии? Есть ли отличия в плане футбола, атмосферы внутри команды?

— Я бы не хотел сравнивать нынешнего тренера и предыдущего, это не мое дело. В команде ничего плохого не происходит, все в рабочем порядке. Конечно, давно не выигрывали, есть какой-то груз, надо с этим справляться и в ближайшем матче доказывать, что мы можем побеждать.

ФК "Рубин"
Теги: Камболов Рубин
Сегодня, 22:29
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