Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:07
Борис Пайкин: хочется надеяться, что сборная не просто достойно сыграет на ЧМ, а займёт призовое место
Борис Пайкин: хочется надеяться, что сборная не просто достойно сыграет на ЧМ, а займёт призовое место
22:39
Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (2)
Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (2)
18:44
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (14)
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (14)
Руслан Камболов: надо доказывать, что мы можем побеждать
Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов поделился ожиданиями от предстоящей встречи 16-го тура чемпионата России с "Зенитом".
— Руслан, какой главный вывод сделали после матча с "Уфой"? Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок?
— Потеря концентрации в конце матча нас подвела. Мы уже разбирали нашу игру и ошибки разобрали. Постараемся избежать этих ошибок в ближайшем матче.
— Что можете сказать о "Зените"? Один из лидеров чемпионата, но последние результаты не самые стабильные.
— Первый тайм матча с "Локомотивом" у них прошел хорошо. Во втором тайме «Локомотив» дождался и забил голы. Хорошая команда, мы давно у них не выигрывали. Так что будем настраиваться на победу.
— Как "Рубину" нужно сыграть, чтобы "Зенит" обыграть?
— Во-первых, очень строго в обороне, сконцентрировано, не совершать ошибок, биться.
— В чем главное отличие этого "Рубина" от "Рубина" Хавьера Грасии? Есть ли отличия в плане футбола, атмосферы внутри команды?
— Я бы не хотел сравнивать нынешнего тренера и предыдущего, это не мое дело. В команде ничего плохого не происходит, все в рабочем порядке. Конечно, давно не выигрывали, есть какой-то груз, надо с этим справляться и в ближайшем матче доказывать, что мы можем побеждать.
ФК "Рубин"
— Руслан, какой главный вывод сделали после матча с "Уфой"? Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок?
— Потеря концентрации в конце матча нас подвела. Мы уже разбирали нашу игру и ошибки разобрали. Постараемся избежать этих ошибок в ближайшем матче.
— Что можете сказать о "Зените"? Один из лидеров чемпионата, но последние результаты не самые стабильные.
— Первый тайм матча с "Локомотивом" у них прошел хорошо. Во втором тайме «Локомотив» дождался и забил голы. Хорошая команда, мы давно у них не выигрывали. Так что будем настраиваться на победу.
— Как "Рубину" нужно сыграть, чтобы "Зенит" обыграть?
— Во-первых, очень строго в обороне, сконцентрировано, не совершать ошибок, биться.
— В чем главное отличие этого "Рубина" от "Рубина" Хавьера Грасии? Есть ли отличия в плане футбола, атмосферы внутри команды?
— Я бы не хотел сравнивать нынешнего тренера и предыдущего, это не мое дело. В команде ничего плохого не происходит, все в рабочем порядке. Конечно, давно не выигрывали, есть какой-то груз, надо с этим справляться и в ближайшем матче доказывать, что мы можем побеждать.
ФК "Рубин"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.