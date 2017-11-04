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Игорь Добровольский: Дзюбе надо пересмотреть свое отношение к делу, если хочет играть на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский прокомментировал игру нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

"Когда Дзюба находится на поле, у него всегда есть возможность для взятия ворот. На мой взгляд, неправильно держать его в запасе, а потом выпускать на короткий отрезок и требовать забитых мячей. Отсутствие игровой практики негативно сказывается на Артёме. Если бы он провёл 15 матчей и не забил ни одного мяча, тогда можно было бы предъявлять претензии и говорить, что у него проблемы. Если Дзюба хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира, надо либо пересмотреть своё отношение к делу и тренироваться усерднее, либо уходить из "Зенита". Если Манчини не ставит его по личным соображениям, надо искать другую команду. Дзюбе надо доказать, что итальянец не прав. Но если проблема в чём-то другом, настало время покинуть "Зенит", - цитирует Добровольского RT.
Теги: Дзюба Манчини Зенит
Сегодня, 01:05
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