Сергей Прядкин: лимит позволил тренерам плавно ввести молодых игроков в состав

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, какую пользу для российского футбола несет лимит на легионеров.– Да. Если это будет принято высшим органом РФС, то утвердят соответствующую группу по выбору критериев, по которым должны будут приглашаться иностранные футболисты.Сами критерии уже разработаны, и они достаточно жесткие. По лимиту же первоначальным решением было 10+15 в заявке на сезон. Дальше появились другие цифры: 8+17, 9+16. Обсуждался даже вариант оставить все в нынешнем формате.Окончательный вердикт вынесет исполком РФС. Все разрабатываемые материалы мы предоставили туда. Решение будет на сто процентов взвешенное, и оно не за горами.– В этом вопросе важную роль сыграли два фактора: успешная работа академий при клубах и действующий лимит.Лимит действительно позволил тренерам плавно ввести молодых ребят в команду.