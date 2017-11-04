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Сергей Прядкин: лимит позволил тренерам плавно ввести молодых игроков в состав

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, какую пользу для российского футбола несет лимит на легионеров.

- Как проходит работа по внедрению нового лимита на легионеров в РФПЛ? Правда ли, что лига намерена повысить требования к иностранным игрокам, приезжающим играть в Россию?

– Да. Если это будет принято высшим органом РФС, то утвердят соответствующую группу по выбору критериев, по которым должны будут приглашаться иностранные футболисты.

Сами критерии уже разработаны, и они достаточно жесткие. По лимиту же первоначальным решением было 10+15 в заявке на сезон. Дальше появились другие цифры: 8+17, 9+16. Обсуждался даже вариант оставить все в нынешнем формате.

Окончательный вердикт вынесет исполком РФС. Все разрабатываемые материалы мы предоставили туда. Решение будет на сто процентов взвешенное, и оно не за горами.

- Вы верите, что новый лимит позволит развиваться нашим молодым футболистам? И как вам тенденция по привлечению молодежи в основной состав ведущих клубов РФПЛ и в сборную России?

– В этом вопросе важную роль сыграли два фактора: успешная работа академий при клубах и действующий лимит.

Лимит действительно позволил тренерам плавно ввести молодых ребят в команду.

RT
Теги: Прядкин
Сегодня, 02:19
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