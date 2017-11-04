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Руслан Нигматуллин: у "Локомотива" была эйфория после победы над "Зенитом"

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение "железнодорожников" от молдавского "Шерифа" (1:2) в матче Лиге Европы.

"Матч с "Зенитом" в чемпионате России (3:0), конечно, сказался на результате вчерашней игры. В физическом плане восстановиться до конца не удалось — много сил отдали в той игре, да и психологически тоже. Была эйфория после разгромной победы над "Зенитом", все-таки стали лидерами в чемпионате, и у ребят не получилось должным образом настроиться.

Третья причина — замена травмировавшегося вратаря. Команда сразу как-то растерялась, занервничала, потому что Маринато Гилерме в последних матчах играл очень надежно и выручал. А вышел Никита Медведев — и буквально каждый удар превратился в гол", - цитирует Нигматуллина "Газета.ру".
Теги: Нигматуллин Локомотив Зенит
Сегодня, 04:22
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