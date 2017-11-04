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Сергей Прядкин: вклад Геркуса в нынешний успех "Локомотива" сложно переоценить

Президент РФПЛ Сергей Прядкин оценил работу президента "Локомотива" Ильи Геркуса.

"Его вклад в нынешний успех клуба сложно переоценить. Я хорошо знаю Илью, он работал в РФПЛ советником по развитию. Могу сказать одно: он креативный управленец, умеющий все свои идеи преобразовывать в дела. В клубе проводится хорошая работа по привлечению болельщиков и привитию им правильного восприятия футбола", - цитирует Прядкина RT.
Теги: Прядкин Геркус Локомотив
Сегодня, 17:18
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№4 Написал: Сахалин Южно-Сахалинск (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
можете Дзюбе из говна сваять

Спартаку такой дома свояй и поклоняйся laughing


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Да, это действительно непревзойдённый успех, такой переоценить очень сложно, тут однозначно ...ПАМЯТНИК!!!!

можете Дзюбе из говна сваять smile
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Про вклад Сёмина и парней в успех скромно умолчал. Получается, привлечение болельщиков важнее результата, а без побед команды он болельщиков смог бы привлечь?
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 17:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да, это действительно непревзойдённый успех, такой переоценить очень сложно, тут однозначно ...ПАМЯТНИК!!!!
пс: который до мая простоит, может раньше..... confused


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
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