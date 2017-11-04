Вагиз Галиулин: постараемся не подвести фанатов

Полузащитник "Тосно" Вагиз Галиулин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ c "Краснодаром"."Краснодар" - очень сильный соперник. Очень надеюсь на наших фанатов, что они вновь придут на стадион, поддержат нас, а мы постараемся не подвести их", - сказал Галиулин.