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Вагиз Галиулин: постараемся не подвести фанатов

Полузащитник "Тосно" Вагиз Галиулин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ c "Краснодаром".

"Краснодар" - очень сильный соперник. Очень надеюсь на наших фанатов, что они вновь придут на стадион, поддержат нас, а мы постараемся не подвести их", - сказал Галиулин.

Теги: Тосно Краснодар
Сегодня, 16:13
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