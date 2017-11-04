Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:29
Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте (3)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте (3)
16:27
Сергей Силкин: у "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит"
Сергей Силкин: у "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит"
16:09
Егор Титов: СКА не тот соперник, по которому можно сейчас проверять, закончились ли проблемы "Краснодара"
Егор Титов: СКА не тот соперник, по которому можно сейчас проверять, закончились ли проблемы "Краснодара"
12:31
Лоренсо Мельгарехо: предлагали найти другой клуб, но я верю, что могу заиграть в "Спартаке" (3)
Лоренсо Мельгарехо: предлагали найти другой клуб, но я верю, что могу заиграть в "Спартаке" (3)
06:59
Евгений Ловчев: смотреть противно на "Зенит", все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой (62)
Евгений Ловчев: смотреть противно на "Зенит", все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой (62)
Сергей Силкин: у "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит"
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился ожиданиями от центрального матча 16-го тура РФПЛ "Локомотив" - ЦСКА.
"Если "Локомотив" будет играть столь же самоотверженно, как в Санкт-Петербурге, и продемонстрирует тот же настрой, у него есть шансы победить ЦСКА. Но если они выйдут на поле расслабленными, как в матче с "Шерифом", то двухдневное преимущество армейцев в подготовке и восстановлении обязательно скажется. Тем более получил травму Маринато Гилерме. С одной стороны, Никита Медведев уже имеет опыт игры в еврокубках и в прошлом сезоне показал себя в составе "Ростова". Но сумеет ли он в такие короткие сроки наладить взаимодействие с обороной — большой вопрос", - цитируют Силкина "Известия".
"Если "Локомотив" будет играть столь же самоотверженно, как в Санкт-Петербурге, и продемонстрирует тот же настрой, у него есть шансы победить ЦСКА. Но если они выйдут на поле расслабленными, как в матче с "Шерифом", то двухдневное преимущество армейцев в подготовке и восстановлении обязательно скажется. Тем более получил травму Маринато Гилерме. С одной стороны, Никита Медведев уже имеет опыт игры в еврокубках и в прошлом сезоне показал себя в составе "Ростова". Но сумеет ли он в такие короткие сроки наладить взаимодействие с обороной — большой вопрос", - цитируют Силкина "Известия".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.