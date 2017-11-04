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Сергей Силкин: у "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился ожиданиями от центрального матча 16-го тура РФПЛ "Локомотив" - ЦСКА.

"Если "Локомотив" будет играть столь же самоотверженно, как в Санкт-Петербурге, и продемонстрирует тот же настрой, у него есть шансы победить ЦСКА. Но если они выйдут на поле расслабленными, как в матче с "Шерифом", то двухдневное преимущество армейцев в подготовке и восстановлении обязательно скажется. Тем более получил травму Маринато Гилерме. С одной стороны, Никита Медведев уже имеет опыт игры в еврокубках и в прошлом сезоне показал себя в составе "Ростова". Но сумеет ли он в такие короткие сроки наладить взаимодействие с обороной — большой вопрос", - цитируют Силкина "Известия".
Теги: Силкин Локомотив ЦСКА Зенит
Сегодня, 16:27
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