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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Хомуха: Фарфан может сказать свое слово возрастной обороне ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что "Локомотиву" в матче 16-го тура чемпионата России против армейцев необходимо нейтрализовать полузащитника Алана Дзагоева.
"Для ЦСКА главным подспорьем на этом отрезке станет возвращение в строй Дзагоева. По второму тайму встречи с "Базелем" мы видели, насколько армейцы с Аланом отличаются от самих же себя без него. При этом если "Локо" сыграет в средней линии так же жестко и плотно, как против "Зенита", то ему удастся нейтрализовать лидера ЦСКА. К тому же мы видели, как "железнодорожники" умеют уходить в быстрые контратаки. Думаю, Джефферсон Фарфан может сказать свое слово возрастной обороне красно-синих", - цитируют Хомуху "Известия".
"Для ЦСКА главным подспорьем на этом отрезке станет возвращение в строй Дзагоева. По второму тайму встречи с "Базелем" мы видели, насколько армейцы с Аланом отличаются от самих же себя без него. При этом если "Локо" сыграет в средней линии так же жестко и плотно, как против "Зенита", то ему удастся нейтрализовать лидера ЦСКА. К тому же мы видели, как "железнодорожники" умеют уходить в быстрые контратаки. Думаю, Джефферсон Фарфан может сказать свое слово возрастной обороне красно-синих", - цитируют Хомуху "Известия".
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