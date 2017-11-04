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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Шалимов: я не вижу команд, которые были бы сильнее "Краснодара" по составу
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы в матче 16-го тура чемпионата России против "Тосно" (3:1) отметил, что после пропущенного гола было сложно выравнивать игру. По его словам, в атаке тосненцев играют качественные форварды.
– Получать быстрый гол в самом начале матча всегда неприятно, - сказал Шалимов. - Как показывает практика, потом очень сложно выравнивать игру. "Тосно" забил нам после длинного заброса и скидки головой – мы готовились к этому, но у соперника впереди играют очень качественные нападающие, с которыми защитники не смогли справиться. Забив, они продолжили создавать опасность у наших ворот, несколько раз мог отличиться Мирзов, но нам удалось отбиться, взять под контроль центр поля, забить три мяча. Во втором тайме ребята играли уже по счету, не форсировали и меньше шли вперед. Я доволен игрой и результатом.
– Какие сложности вы испытываете в процессе построения командной игры?
– Мы стараемся играть в короткий и средний пас, тренируем позиционные атаки. В такой футбол довольно сложно играть – в каждой команде есть быстрые нападающие, способные убежать в контратаку и доставить нам неприятности. Мы работаем над тем, чтобы снизить подобные риски, чтобы на равных играть с командами, которые сильнее нас по составу. Хотя, если честно, я не вижу таких команд. Ребята молодцы, смогли прервать затянувшуюся серию неудач – четыре поражения подряд. На паузу в чемпионате уходим в приподнятом настроении.
– Вы уже дважды встречались с "Тосно" в чемпионате. Команда Дмитрия Парфенова прогрессирует?
– Да, безусловно, прогресс очевиден. "Тосно" стартовал в чемпионате с четырех поражений – думаю, это связано с тем, что в ФНЛ они играли первым номером, а здесь пришлось перестраиваться. Но им это удалось, видно, что это серьезная команда, с грамотной обороной и с отличными нападающими, которые доставляют соперникам много проблем.
"Спорт-Экспресс"
– Получать быстрый гол в самом начале матча всегда неприятно, - сказал Шалимов. - Как показывает практика, потом очень сложно выравнивать игру. "Тосно" забил нам после длинного заброса и скидки головой – мы готовились к этому, но у соперника впереди играют очень качественные нападающие, с которыми защитники не смогли справиться. Забив, они продолжили создавать опасность у наших ворот, несколько раз мог отличиться Мирзов, но нам удалось отбиться, взять под контроль центр поля, забить три мяча. Во втором тайме ребята играли уже по счету, не форсировали и меньше шли вперед. Я доволен игрой и результатом.
– Какие сложности вы испытываете в процессе построения командной игры?
– Мы стараемся играть в короткий и средний пас, тренируем позиционные атаки. В такой футбол довольно сложно играть – в каждой команде есть быстрые нападающие, способные убежать в контратаку и доставить нам неприятности. Мы работаем над тем, чтобы снизить подобные риски, чтобы на равных играть с командами, которые сильнее нас по составу. Хотя, если честно, я не вижу таких команд. Ребята молодцы, смогли прервать затянувшуюся серию неудач – четыре поражения подряд. На паузу в чемпионате уходим в приподнятом настроении.
– Вы уже дважды встречались с "Тосно" в чемпионате. Команда Дмитрия Парфенова прогрессирует?
– Да, безусловно, прогресс очевиден. "Тосно" стартовал в чемпионате с четырех поражений – думаю, это связано с тем, что в ФНЛ они играли первым номером, а здесь пришлось перестраиваться. Но им это удалось, видно, что это серьезная команда, с грамотной обороной и с отличными нападающими, которые доставляют соперникам много проблем.
"Спорт-Экспресс"
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