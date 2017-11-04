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Михаил Вартапетов: Зобнин будет индивидуально тренироваться под нашим контролем

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о восстановлении полузащитника Романа Зобнина.

"Роман не тренируется в общей группе, хотя он близок к этому. Часть упражнений проводит вместе с командой. Сейчас он вызван в сборную России. Там Зобнин будет индивидуально тренироваться под нашим контролем. В ближайшей игре с "Уфой" он не выйдет. А в целом, у него все хорошо, восстановление идет по плану", - цитирует Вартапетова "Спорт-Экспресс".
Теги: Зобнин Спартак Сборная России
Сегодня, 20:59
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№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:17) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не загоните парня. Он был хорош.


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Регистрация: 22.07.2007
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