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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Козлов: даже сейчас Аршавин спокойно мог бы выступать за сборную России
Бывший форвард "Спартака", а ныне футболист казахстанского "Окжетпеса" Александр Козлов считает, что полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин пригодился бы клубам РФПЛ.
"Он в полном порядке! Считаю, Аршавин до сих пор мог бы успешно играть в чемпионате России. Причем именно в топ-клубах. Просто, на мой взгляд, для многих тренеров он не слишком удобен. Аршавин настоящий лидер – как на поле, так и вне его. У него есть своя точка зрения, и он не будет подстраиваться под кого-то, если не согласен. Повторюсь, в Казахстане Андрей в полном порядке. Пригодился бы он сборной России? Конечно, даже сейчас мог бы спокойно выступать за национальную команду. Помог бы. У него есть характер, харизма. Я вижу это практически каждую неделю", – цитирует Козлова "Спорт-Экспресс".
"Он в полном порядке! Считаю, Аршавин до сих пор мог бы успешно играть в чемпионате России. Причем именно в топ-клубах. Просто, на мой взгляд, для многих тренеров он не слишком удобен. Аршавин настоящий лидер – как на поле, так и вне его. У него есть своя точка зрения, и он не будет подстраиваться под кого-то, если не согласен. Повторюсь, в Казахстане Андрей в полном порядке. Пригодился бы он сборной России? Конечно, даже сейчас мог бы спокойно выступать за национальную команду. Помог бы. У него есть характер, харизма. Я вижу это практически каждую неделю", – цитирует Козлова "Спорт-Экспресс".
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