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Леонид Кучук: "Ахмат" предложил нам мужскую игру, было очень много борьбы

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 16-го тура чемпионата России отметил, что ростовчане пропустили в первой атаке во втором тайме.

"Нужно учитывать много факторов: поле, соперник, единоборства – это все имеет большое значение. "Ахмат" предложил нам мужскую игру, было очень много борьбы, прессинга, но мы не всегда уходили от единоборств за счет передач. Пропустили в первой же атаке соперника после перерыва. Это повлияло на игру команды…

Чем отличается команда нынешний "Терек" от команды Олега Кононова? Почти ничего не изменилось. Мы видели, чего хочет соперник, но не смогли справиться", - цитирует Кучка официальный сайт клуба.
Теги: Кучук Ростов Ахмат
Вчера, 23:25
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№1 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:11) #
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Болеет за:
«Ростов»
НУ НЕ ШМОГЛА НАСТРОИТЬ КОМАНДУ НА ИГРУ ЕБД !!! ЛЕНЯ ИГРЫ НЕТ КУЙ ПОИМИ ЧТО !!!
Регистрация: 12.03.2012
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