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Валерий Карпин: "Зенит" один все-таки сможет забить, но "Рубин" выиграет

Бывший футболист "Спартака" и сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России "Рубин" — "Зенит".

"У "Зенита" возникают проблемы. Они играли в Лиге Европы, плюс перелеты, а "Рубин" готовился. Плюс у "Зенита" есть проблемы с командами, которые низко обороняются. Поэтому даже поставлю на то, что "Зенит" один все-таки сможет забить, но "Рубин" выиграет", — цитирует Карпина "Рейтинг букмекеров".
Теги: Карпин Зенит Рубин
Сегодня, 08:16
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 08:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если Манчини опять не разберёт игру Рубина то мы проиграем, согласен. Нам надо тоже сесть в глухую оборону и играть на контратаках. Кокорин, Дриусси смогут убегать.
Регистрация: 17.05.2015
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