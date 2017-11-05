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Александр Бубнов: "Зениту" ни в коем случае нельзя терять очки в Казани

Экс-защитник "Спартака" Александр Бубнов высказался на тему предстоящего матча 16-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Зенитом".

"У "Рубина" сейчас очень много проблем по организации игры как в обороне, так и в атаке. Несмотря на то, что они играют дома, "Зенит", на мой взгляд, является фаворитом, тем более сейчас им удалось решить все проблемы в Лиге Европы, и они досрочно вышли в плей-офф. Поэтому сейчас они сконцентрируются на чемпионате. Им ни в коем случае нельзя терять очки в Казани. Поэтому я думаю, что Манчини проведет ротацию после игры с "Русенборгом". Команда сумеет одержать победу со счетом 1:0", - цитирует Бубнова "Рейтинг букмекеров".
Теги: Бубнов Зенит Рубин
Сегодня, 09:08
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