Роман Емельянов: позиция опорного полузащитника для меня родне

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов рассказал про травму и отметил, что к позиции центрального защитника нужно привыкнуть.– Было повреждение боковой связки колена. Получил его в матче с "Шинником". Наверное, не надо было играть. На плохих искусственных полях возникают проблемы с коленями. Но вылечился, набираю форму.– В центре обороны меньше бегаешь. Там больше думать надо. Если долго играть на этой позиции, то к ней можно приспособиться. Но позиция опорного полузащитника для меня родней. Мне там удобнее играть.– Да, ведь очень редко играл в центре обороны. Все защитники "сломались", поэтому меня поставили. Хорошо, что выиграли. Помню, что допустил там несколько ошибок. Но это все можно устранить, если тренировать.