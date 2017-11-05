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Михаил Лысов: мои ориентиры – Менди и Алаба

Защитник "Локомотива" Михаил Лысов рассказал, на игру каких футболистов он ориентируется.

- Кто для тебя ориентир в футболе?

– Бенджамин Менди и Давид Алаба.

- Неожиданно!

– Менди – один из лучших защитников прямо сейчас. Есть еще Марсело из «Реала», но он слишком много играет на публику. Играть надо на качество, а не на красоту!

- Разве в футболе красота не важна?

– Возьмите статистику Алабы и Марсело. У Алабы – много голов и голевых передач. Но именно последний считается, почему-то, лучшим защитником.

ФК "Локомотив"
Теги: Лысов Локомотив
Сегодня, 17:20
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