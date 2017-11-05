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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Михаил Лысов: мои ориентиры – Менди и Алаба
Защитник "Локомотива" Михаил Лысов рассказал, на игру каких футболистов он ориентируется.
- Кто для тебя ориентир в футболе?
– Бенджамин Менди и Давид Алаба.
- Неожиданно!
– Менди – один из лучших защитников прямо сейчас. Есть еще Марсело из «Реала», но он слишком много играет на публику. Играть надо на качество, а не на красоту!
- Разве в футболе красота не важна?
– Возьмите статистику Алабы и Марсело. У Алабы – много голов и голевых передач. Но именно последний считается, почему-то, лучшим защитником.
ФК "Локомотив"
- Кто для тебя ориентир в футболе?
– Бенджамин Менди и Давид Алаба.
- Неожиданно!
– Менди – один из лучших защитников прямо сейчас. Есть еще Марсело из «Реала», но он слишком много играет на публику. Играть надо на качество, а не на красоту!
- Разве в футболе красота не важна?
– Возьмите статистику Алабы и Марсело. У Алабы – много голов и голевых передач. Но именно последний считается, почему-то, лучшим защитником.
ФК "Локомотив"
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