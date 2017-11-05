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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Илья Геркус: Вернблума надо было удалять, это безобразие - бить по лицу (видео)
Президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заслужил удаление в матче с железнодорожниками (2:2).
– Вернблума надо было удалять. него было намного больше удалений, чем показанных в итоге красных. Это самый неудаляемый игрок. С ним надо что-то делать. Очевидно, к его персоне есть какая-то предвзятость. Он у нас неприкасаемый.
– Может, прописать пункт, что всем нельзя кричать на судей, а Вернблуму можно?
– Считаю, надо это рассмотреть. Но это вопрос не к судьям, а к другим органам.
– Вы бы хотели себе такого игрока как Понтус?
– Сомневаюсь, что он сохранил бы все свои свойства, если бы был в нашем составе. Это безобразие – бить по лицу. И это остается безнаказанным. И жесты судье тоже не красят его. Но в целом судейство было позитивное.
Rusfootball.info
– Вернблума надо было удалять. него было намного больше удалений, чем показанных в итоге красных. Это самый неудаляемый игрок. С ним надо что-то делать. Очевидно, к его персоне есть какая-то предвзятость. Он у нас неприкасаемый.
– Может, прописать пункт, что всем нельзя кричать на судей, а Вернблуму можно?
– Считаю, надо это рассмотреть. Но это вопрос не к судьям, а к другим органам.
– Вы бы хотели себе такого игрока как Понтус?
– Сомневаюсь, что он сохранил бы все свои свойства, если бы был в нашем составе. Это безобразие – бить по лицу. И это остается безнаказанным. И жесты судье тоже не красят его. Но в целом судейство было позитивное.
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