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Илья Геркус: Вернблума надо было удалять, это безобразие - бить по лицу (видео)

Президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заслужил удаление в матче с железнодорожниками (2:2).



– Вернблума надо было удалять. него было намного больше удалений, чем показанных в итоге красных. Это самый неудаляемый игрок. С ним надо что-то делать. Очевидно, к его персоне есть какая-то предвзятость. Он у нас неприкасаемый.

– Может, прописать пункт, что всем нельзя кричать на судей, а Вернблуму можно?

– Считаю, надо это рассмотреть. Но это вопрос не к судьям, а к другим органам.

– Вы бы хотели себе такого игрока как Понтус?

– Сомневаюсь, что он сохранил бы все свои свойства, если бы был в нашем составе. Это безобразие – бить по лицу. И это остается безнаказанным. И жесты судье тоже не красят его. Но в целом судейство было позитивное.

Rusfootball.info
Теги: Геркус Вернблум ЦСКА Локомотив Rвидео
Сегодня, 19:19
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7
(0)
№7 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Удар был в грудь, это конечно карточка, почти такой же удар был чуть позже у Рыбуса и тоже была карточка, тут всё нормально, но вот молодого армейца Карасёв мог бы и пощадить, фол конечно был, но грубости там не было! Я бы ещё мог как то понять если б удалил Вернблума, но Хасонова в начале второго тайма в таком важном матче за обычный фол, коих в матче множество - я не могу понять! Честно, был лучшего мнения о Карасёве.


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
№6 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 19:44) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: player
Цитата: dryhnozaurus
Цитата: player
Удар был в грудь- сто повторов уже было. Да красную мог и показать, а Миранчуку -желтую за то что симулировал удар по лицу.

а, вы жалеете, что он попал в шею?)) ну, что удар локтем был - хотя бы спорить не будете?

Про удар я не спорю , как и вы про желтую за симуляцию.

ОК, красная Понтусу. Так и запишем. А вот симуляции не было - человек на адреналине не всегда понимает куда только что огреб. Но удар то был? Специально, локтем убегающему сопернику... Редко такое увидишь.
Регистрация: 12.06.2016
№5 Написал: player (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dryhnozaurus
Цитата: player
Удар был в грудь- сто повторов уже было. Да красную мог и показать, а Миранчуку -желтую за то что симулировал удар по лицу.

а, вы жалеете, что он попал в шею?)) ну, что удар локтем был - хотя бы спорить не будете?

Про удар я не спорю , как и вы про желтую за симуляцию.
Регистрация: 11.12.2016
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:34) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Пусть и попал в грудь, но это явно удаление.
Настоящий спортсмен так играть никогда не станет, видимо напряги с контрактом на него очень сильно действуют.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 19:29) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: player
Удар был в грудь- сто повторов уже было. Да красную мог и показать, а Миранчуку -желтую за то что симулировал удар по лицу.

а, вы жалеете, что он попал в шею?)) ну, что удар локтем был - хотя бы спорить не будете?
Регистрация: 12.06.2016
№2 Написал: попа жопа (Сегодня, 19:26) #
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поближе покажите как то плохо видно на повторах про лицо smiley
Регистрация: 21.10.2017
№1 Написал: player (Сегодня, 19:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Удар был в грудь- сто повторов уже было. Да красную мог и показать, а Миранчуку -желтую за то что симулировал удар по лицу.
Регистрация: 11.12.2016
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