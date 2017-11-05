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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Виктор Гончаренко: до удаления ЦСКА контролировал игру, а после - сплошные эмоции
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевую ничью с "Локомотивом" (2:2) в матче 16-го тура РФПЛ. Наставник отметил, ключевым моментом встречи стало удаление полузащитника "армейцев" Хетага Хосонова на 49-й минуте.
"Такие матчи всегда делятся на до и после удаления. До удаления мы контролировали игру, а после пошли сплошные эмоции. Качественного футбола в нападении стало не много – стало тяжелее убегать в атаку. Тем не менее болельщикам такие матчи нравятся.
Меня во втором тайме захлестнули эмоции? Болельщики любят эмоции, вы любите. Я не исключение. Перебранки с Юрием Палычем не было.
Если говорить о том, справился ли Хосонов со своими задачами, футболистам, которые хорошо работают, надо давать шансы. Да, они нестабильны, но если Чалов в хорошей форме – играет Чалов, если Жамалетдинов – Жамалетдинов. Сегодня вышел Хосонов – он был лучше всего на сегодня готов, поэтому вышел. И мы продолжим этот путь. Всем нам нравится, когда молодые растут и приносят пользу клубу, сборным, но никому не нравится, когда они сидят на скамейке", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
"Такие матчи всегда делятся на до и после удаления. До удаления мы контролировали игру, а после пошли сплошные эмоции. Качественного футбола в нападении стало не много – стало тяжелее убегать в атаку. Тем не менее болельщикам такие матчи нравятся.
Меня во втором тайме захлестнули эмоции? Болельщики любят эмоции, вы любите. Я не исключение. Перебранки с Юрием Палычем не было.
Если говорить о том, справился ли Хосонов со своими задачами, футболистам, которые хорошо работают, надо давать шансы. Да, они нестабильны, но если Чалов в хорошей форме – играет Чалов, если Жамалетдинов – Жамалетдинов. Сегодня вышел Хосонов – он был лучше всего на сегодня готов, поэтому вышел. И мы продолжим этот путь. Всем нам нравится, когда молодые растут и приносят пользу клубу, сборным, но никому не нравится, когда они сидят на скамейке", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
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