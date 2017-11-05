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Юрий Сёмин: одного боюсь - пока у нас введут видеоповторы, я закончу тренировать

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин после ничьей с ЦСКА в матче 16-го тура РФПЛ ответил на вопрос о видеоповторах.

"Видеоповторы будут по всему миру, но я боюсь одного: пока у нас введут повторы, я закончу тренерскую деятельность, а мне этого не хотелось бы. Хотелось бы поработать с повторами.

Смотрели вчера "Боруссия" — "Бавария"? Там потребовался повтор, все посмотрели, по-честному. Если бы сегодня судья посмотрел повтор, не было бы стычки после столкновения Вернблума и Миранчука", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
Сегодня, 20:26
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