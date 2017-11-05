Массимо Каррера: после паузы на матчи сборных Зобнин будет в составе

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 16-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1) подчеркнул, что присутствие на поле нападающего Зе Луиша имеет большое значение для команды.– Его присутствие на поле имеет большое значение. А скоро еще Зобнин вернется. И мы вернемся к составу прошлого чемпионата. Все это огромные плюсы для "Спартака".– В футбол играют 11 человек. Я не могу выпускать больше.– После паузы на матчи сборных он точно будет в обойме.