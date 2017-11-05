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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (6)
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Массимо Каррера: после паузы на матчи сборных Зобнин будет в составе
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 16-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1) подчеркнул, что присутствие на поле нападающего Зе Луиша имеет большое значение для команды.
– Можно ли сказать что с возвращением Зе Луиша состав стал максимально близок к оптимальному?
– Его присутствие на поле имеет большое значение. А скоро еще Зобнин вернется. И мы вернемся к составу прошлого чемпионата. Все это огромные плюсы для "Спартака".
– Но получается, что летние новички хуже? Педро Роша вот не выходит.
– В футбол играют 11 человек. Я не могу выпускать больше.
– А когда ждать Зобнина в заявке?
– После паузы на матчи сборных он точно будет в обойме.
"Спорт-Экспресс"
– Можно ли сказать что с возвращением Зе Луиша состав стал максимально близок к оптимальному?
– Его присутствие на поле имеет большое значение. А скоро еще Зобнин вернется. И мы вернемся к составу прошлого чемпионата. Все это огромные плюсы для "Спартака".
– Но получается, что летние новички хуже? Педро Роша вот не выходит.
– В футбол играют 11 человек. Я не могу выпускать больше.
– А когда ждать Зобнина в заявке?
– После паузы на матчи сборных он точно будет в обойме.
"Спорт-Экспресс"
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