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Массимо Каррера: после паузы на матчи сборных Зобнин будет в составе

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 16-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1) подчеркнул, что присутствие на поле нападающего Зе Луиша имеет большое значение для команды.

– Можно ли сказать что с возвращением Зе Луиша состав стал максимально близок к оптимальному?

– Его присутствие на поле имеет большое значение. А скоро еще Зобнин вернется. И мы вернемся к составу прошлого чемпионата. Все это огромные плюсы для "Спартака".

– Но получается, что летние новички хуже? Педро Роша вот не выходит.

– В футбол играют 11 человек. Я не могу выпускать больше.

– А когда ждать Зобнина в заявке?

– После паузы на матчи сборных он точно будет в обойме.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 21:47
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№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:52) #
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Регистрация: 20.04.2016
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