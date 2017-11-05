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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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23:43
Андрей Червиченко: это какими надо быть безмозглыми людьми, которые планируют матч "Спартака" и "Зенита" в одно и то же время (3)
Андрей Червиченко: это какими надо быть безмозглыми людьми, которые планируют матч "Спартака" и "Зенита" в одно и то же время (3)
22:43
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22:26
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" сокращает тот большой отрыв и потихоньку включается в чемпионскую гонку (10)
21:23
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Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (10)
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20:52
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20:04
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17:12
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Курбан Бердыев: есть удовлетворение от игры, за исключением концовок таймов
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) признал, что замены усилили игру соперника.
– Есть удовлетворение от игры, за исключением концовок таймов. Тот принцип игры, который мы избрали – энергозатратный. Замены "Зенита" усилили игру.
– Показалось, что вы очень сильно ругались на Камболова...
– Я не Камболова ругал, а врача, который мог сделать паузу перед заменой Цакташа. Чтобы мы не играли в меньшинстве почти 4 минуты. Как раз в это время "Зенит" и прижал нас. Нужно было оказать ему помощь на поле.
– Не кажется ли вам, что замена Азмуна была запаздалой?
– Нет. Жемалетдинов играл неплохо. Особенно во втором тайме. Если бы не усталость, то эта пара доиграла бы до конца.
"Спорт-Экспресс"
– Есть удовлетворение от игры, за исключением концовок таймов. Тот принцип игры, который мы избрали – энергозатратный. Замены "Зенита" усилили игру.
– Показалось, что вы очень сильно ругались на Камболова...
– Я не Камболова ругал, а врача, который мог сделать паузу перед заменой Цакташа. Чтобы мы не играли в меньшинстве почти 4 минуты. Как раз в это время "Зенит" и прижал нас. Нужно было оказать ему помощь на поле.
– Не кажется ли вам, что замена Азмуна была запаздалой?
– Нет. Жемалетдинов играл неплохо. Особенно во втором тайме. Если бы не усталость, то эта пара доиграла бы до конца.
"Спорт-Экспресс"
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