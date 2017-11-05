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Курбан Бердыев: есть удовлетворение от игры, за исключением концовок таймов

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) признал, что замены усилили игру соперника.

– Есть удовлетворение от игры, за исключением концовок таймов. Тот принцип игры, который мы избрали – энергозатратный. Замены "Зенита" усилили игру.

– Показалось, что вы очень сильно ругались на Камболова...

– Я не Камболова ругал, а врача, который мог сделать паузу перед заменой Цакташа. Чтобы мы не играли в меньшинстве почти 4 минуты. Как раз в это время "Зенит" и прижал нас. Нужно было оказать ему помощь на поле.

– Не кажется ли вам, что замена Азмуна была запаздалой?

– Нет. Жемалетдинов играл неплохо. Особенно во втором тайме. Если бы не усталость, то эта пара доиграла бы до конца.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бердыев Рубин Зенит
Сегодня, 22:13
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