Курбан Бердыев: есть удовлетворение от игры, за исключением концовок таймов

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) признал, что замены усилили игру соперника.– Есть удовлетворение от игры, за исключением концовок таймов. Тот принцип игры, который мы избрали – энергозатратный. Замены "Зенита" усилили игру.– Я не Камболова ругал, а врача, который мог сделать паузу перед заменой Цакташа. Чтобы мы не играли в меньшинстве почти 4 минуты. Как раз в это время "Зенит" и прижал нас. Нужно было оказать ему помощь на поле.– Нет. Жемалетдинов играл неплохо. Особенно во втором тайме. Если бы не усталость, то эта пара доиграла бы до конца.