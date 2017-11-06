Себастьян Дриусси: могли увезти три очка, но отлично сыграл вратарь "Рубина"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые могли одержать победу в матче 16-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0).– Мы имели хорошие моменты в концовке и могли увезти три очка, но отлично сыграл вратарь "Рубина".– Да, холодно. Как и во всех русских городах. Мы уже привыкаем к этому. Погода не сказалась на результате матча.– Это остается в раздевалке.– Да, мы это чувствовали. Спасибо болельщикам за поддержку.