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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Себастьян Дриусси: могли увезти три очка, но отлично сыграл вратарь "Рубина"
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые могли одержать победу в матче 16-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0).
– Мы имели хорошие моменты в концовке и могли увезти три очка, но отлично сыграл вратарь "Рубина".
– В Казани было холодно... Как вам, аргентинцам, играется в такую погоду?
– Да, холодно. Как и во всех русских городах. Мы уже привыкаем к этому. Погода не сказалась на результате матча.
– Что сказал Манчини в перерыве матча?
– Это остается в раздевалке.
– Вас сегодня очень хорошо поддерживали трибуны.
– Да, мы это чувствовали. Спасибо болельщикам за поддержку.
"Спорт-Экспресс"
– Мы имели хорошие моменты в концовке и могли увезти три очка, но отлично сыграл вратарь "Рубина".
– В Казани было холодно... Как вам, аргентинцам, играется в такую погоду?
– Да, холодно. Как и во всех русских городах. Мы уже привыкаем к этому. Погода не сказалась на результате матча.
– Что сказал Манчини в перерыве матча?
– Это остается в раздевалке.
– Вас сегодня очень хорошо поддерживали трибуны.
– Да, мы это чувствовали. Спасибо болельщикам за поддержку.
"Спорт-Экспресс"
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