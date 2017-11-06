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Себастьян Дриусси: могли увезти три очка, но отлично сыграл вратарь "Рубина"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые могли одержать победу в матче 16-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0).

– Мы имели хорошие моменты в концовке и могли увезти три очка, но отлично сыграл вратарь "Рубина".

– В Казани было холодно... Как вам, аргентинцам, играется в такую погоду?

– Да, холодно. Как и во всех русских городах. Мы уже привыкаем к этому. Погода не сказалась на результате матча.

– Что сказал Манчини в перерыве матча?

– Это остается в раздевалке.

– Вас сегодня очень хорошо поддерживали трибуны.

– Да, мы это чувствовали. Спасибо болельщикам за поддержку.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дриусси Зенит Рубин
Сегодня, 00:20
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