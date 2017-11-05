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КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками ЦСКА и "Локомотива"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит использование пиротехники болельщиками ЦСКА и "Локомотива" во время матча 16-го тура РФПЛ, сообщает "Чемпионат.сом".

Также комитет рассмотрит скандирование нецензурных и оскорбительных выражений со стороны болельщиков обоих клубов.
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 22:00
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№2 Написал: Hitman (Сегодня, 23:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
последние портки Гинер продаст
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:11) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы они рассмотрели поведение игроков при "разговоре" с Карасевым.
Регистрация: 20.03.2014
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