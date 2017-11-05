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Александр Головин не сыграет с Аргентиной и Испанией

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2) подтвердил, что полузащитник Александр Головин пропустит игры сборной с Аргентиной и Испанией.

– Головин пропустит одну-две недели, – сказал Бабаев.

– Поедет ли он в сборную?

– А смысл? Он же не сможет играть.

Напомним, что матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники", начало встречи – 16.00 по московскому времени. А встреча с Испанией пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге .

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев Головин ЦСКА
Сегодня, 22:18
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№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 23:33) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А дзагоев по здоровью отцепиться на первой же тренировке


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 22:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а с Бенфикой будет как кузнечик скакать,в этом весь цска,поэтому гнать вместе с Фернандесом этих симулянтов
Регистрация: 20.04.2017
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