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Ивелин Попов вызван в сборную Болгарии

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов вызван в сборную Болгарии на товарищеский матч с командой Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт красно-белых.

Игра состоится в Лиссабоне 13 ноября. 30-летний Попов является капитаном болгарской сборной.
Теги: Попов Сборная Болгарии Спартак
Сегодня, 22:23
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