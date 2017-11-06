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Александр Селихов: такие матчи, как с "Уфой", сложны тем, что ты без работы

Голкипер "Спартака" Александр Селихов прокомментировал победу своей команды в матче против "Уфы" (3:1).

"Такие матчи, как с "Уфой", сложны тем, что ты без работы. Мне приходилось самому держать себя в тонусе. Делал какие-то беговые упражнения, чтобы не замерзнуть, руками махал", - цитирует Селихова "Р-Спорт".
Теги: Селихов Спартак Уфа
Сегодня, 04:04
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