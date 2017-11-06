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Зоран Тошич: Вернблум на позиции форварда возомнит себя лучшим футболистом мира

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в шутку заявил, что Понтусу Вернблуму не стоит на постоянной основе играть центрфорварда. Опорный хавбек во втором тайме матча Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1) действовал на острие атаки и оформил победный мяч.

– Нападающие ЦСКА последнее время редко забивают. Может, Вернблуму стоит вернуться на свою историческую позицию?

– Понтус справится на месте форварда. Только вот это слишком поднимет его самооценку, он возомнит себя лучшим футболистом мира! (Смеется) Пускай лучше забивает по праздникам, но все голы будут важные.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тошич Вернблум ЦСКА
Сегодня, 01:06
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