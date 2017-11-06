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Андрей Ещенко: забили только поздновато, так бы счет еще крупнее был

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал победу своей команды в матче против "Уфы" (3:1).

"Почему пропустили? Там вообще-то мяч вышел за боковую линию, я думал, что судья свистнет. Но не свистнули. Пошла банальная подача. И все. Дальше игра складывалась по-другому. Соперник только оборонялся, пару раз дошел до наших ворот в первом тайме и пару раз во втором. У нас было преимущество и по владению, и по моментам. Забили только поздновато. Так бы счет еще крупнее был", - цитирует Ещенко "Спорт-Экспресс".
Теги: Ещенко Спартак Уфа
Сегодня, 04:00
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