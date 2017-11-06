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Натан Бартфельд: Вернблум должен был быть наказан красной карточкой

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал судейство в матче "Локомотив" - ЦСКА (2:2).

"Хосонов шипами пошел в ногу Михалику, это желтая карточка, и поэтому удаление справедливое. В ситуации с пенальти Карасев также ошибся, потому что Васин целенаправленно задержал руками Фарфана, а не промахнулся, например, с подкатом, в этом случае защитник не хотел сыграть в мяч, и это красная карточка. Во-первых, Вернблум в течение всей игры систематически нарушал правила и выказывал словами и жестами свое недовольство действиями арбитра. Карасев должен был показать желтую карточку за вызывающее поведение футболиста. Во-вторых, Вернблум акцентированно ударил локтем Миранчука, за что он должен был быть наказан красной карточкой", - цитирует Бартфельда ТАСС.
Теги: Вернблум ЦСКА Локомотив
Сегодня, 04:00
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