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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Коломейцев: хорошо, что большую часть матча мы провели в атаке
Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев прокомментировал ничью своей команды в матче против ЦСКА (2:2) в шестнадцатом туре РФПЛ.
- Выходить на замену всегда непросто, тем более, в таких матчах, когда ты уступаешь, хоть и играешь в большинстве. Хорошо, что большую часть матча мы провели в атаке.
- Какой был план на игру?
- Ближе быть к атаке, больше идти вперёд при подачах с фланга.
- Ты блестяще сыграл в эпизоде со вторым мячом.
- Думаю, что там немного повезло – были какие-то рикошеты. Дальше просто бежал по бровке и ждал, когда дадут пас. Ману отдал, я добежал до штрафной, выдержал паузу и сделал передачу.
- После второго гола хотели дожимать?
- Конечно. И до гола были моменты – забей раньше, возможно, дожали бы. Обидно, что не получилось.
- Как думаешь, сейчас перерыв в чемпионате к месту для "Локомотива"?
- Тяжело сказать. Никогда не знаешь, в каком настроении команда соберётся после перерыва.
ФК "Локомотив"
- Выходить на замену всегда непросто, тем более, в таких матчах, когда ты уступаешь, хоть и играешь в большинстве. Хорошо, что большую часть матча мы провели в атаке.
- Какой был план на игру?
- Ближе быть к атаке, больше идти вперёд при подачах с фланга.
- Ты блестяще сыграл в эпизоде со вторым мячом.
- Думаю, что там немного повезло – были какие-то рикошеты. Дальше просто бежал по бровке и ждал, когда дадут пас. Ману отдал, я добежал до штрафной, выдержал паузу и сделал передачу.
- После второго гола хотели дожимать?
- Конечно. И до гола были моменты – забей раньше, возможно, дожали бы. Обидно, что не получилось.
- Как думаешь, сейчас перерыв в чемпионате к месту для "Локомотива"?
- Тяжело сказать. Никогда не знаешь, в каком настроении команда соберётся после перерыва.
ФК "Локомотив"
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