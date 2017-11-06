Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Коломейцев: хорошо, что большую часть матча мы провели в атаке

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев прокомментировал ничью своей команды в матче против ЦСКА (2:2) в шестнадцатом туре РФПЛ.

- Выходить на замену всегда непросто, тем более, в таких матчах, когда ты уступаешь, хоть и играешь в большинстве. Хорошо, что большую часть матча мы провели в атаке.

- Какой был план на игру?

- Ближе быть к атаке, больше идти вперёд при подачах с фланга.

- Ты блестяще сыграл в эпизоде со вторым мячом.

- Думаю, что там немного повезло – были какие-то рикошеты. Дальше просто бежал по бровке и ждал, когда дадут пас. Ману отдал, я добежал до штрафной, выдержал паузу и сделал передачу.

- После второго гола хотели дожимать?

- Конечно. И до гола были моменты – забей раньше, возможно, дожали бы. Обидно, что не получилось.

- Как думаешь, сейчас перерыв в чемпионате к месту для "Локомотива"?

- Тяжело сказать. Никогда не знаешь, в каком настроении команда соберётся после перерыва.

ФК "Локомотив"
Теги: Коломейцев Локомотив ЦСКА
Сегодня, 16:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.