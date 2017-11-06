Матиас Краневиттер: в матче с "Рубином" реализация подкачала

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер прокомментировал ничью своей команды в матче против "Рубина" (0:0).— У нас было огромное количество моментов, но вот реализация подкачала. Расстраиваться не стоит — надо продолжать напряженно работать.— Работать и с максимальной концентрацией относиться к каждому матчу и к каждой тренировке. Мы очень близки к первому месту в чемпионате — нас отделяет не так много очков, да и в Лиге Европы у нас, в принципе, все хорошо. Мы там не проигрывали, идем неплохо. Поэтому нам нужно продолжать работать и выигрывать все оставшиеся матчи.— Да, да. Когда мы начинали играть, они только закончили, и перед самым выходом на поле мы узнали, что счет 2:2. Но для нас это имеет не такое уж большое значение, потому что надо концентрироваться на нас самих, на наших играх и на наших победах. Для нас никакого значения другие матчи, даже наших принципиальных соперников, значения не имеют.