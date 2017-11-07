Владимир Быстров может сыграть с "Зенитом"

Футболисты "Тосно" получили несколько выходных дней после поражения от "Краснодара" (1:3).Но уже 8 ноября команда Дмитрия Парфёнова начнет подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России против "Зенита".К этой встрече может вернуться в строй Владимир Быстров. Сейчас 33-летний полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы и уже работает по индивидуальной программе. Скорее всего, он сможет принять участие в поединке с бывшей командой.