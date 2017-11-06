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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Тарханов: "Уралу" бы ещё пару таких человек, как Бикфалви
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире шоу "8-16" ответил на вопрос о лидере команды и рассказал о планах по её усилению.
"Наш лидер — Эрик Бикфалви. У него хорошие профессиональные качества, в любом состоянии он будет двигаться, навязывать борьбу, цепляться за мячи. Нам бы ещё пару таких человек — было бы намного лучше. Нужно купить в правую зону защитника, поскольку Кулаков один. Ищем молодого парня, на перспективу. Есть ещё кое-какие позиции, которые требуют усиления, и, кроме того, ищем нападающего. В "Урале" сейчас один нападающий, поскольку Портнягин травмирован", — сказал тренер.
"Чемпионат.сом"
"Наш лидер — Эрик Бикфалви. У него хорошие профессиональные качества, в любом состоянии он будет двигаться, навязывать борьбу, цепляться за мячи. Нам бы ещё пару таких человек — было бы намного лучше. Нужно купить в правую зону защитника, поскольку Кулаков один. Ищем молодого парня, на перспективу. Есть ещё кое-какие позиции, которые требуют усиления, и, кроме того, ищем нападающего. В "Урале" сейчас один нападающий, поскольку Портнягин травмирован", — сказал тренер.
"Чемпионат.сом"
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