Александр Тарханов: "Уралу" бы ещё пару таких человек, как Бикфалви

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире шоу "8-16" ответил на вопрос о лидере команды и рассказал о планах по её усилению."Наш лидер — Эрик Бикфалви. У него хорошие профессиональные качества, в любом состоянии он будет двигаться, навязывать борьбу, цепляться за мячи. Нам бы ещё пару таких человек — было бы намного лучше. Нужно купить в правую зону защитника, поскольку Кулаков один. Ищем молодого парня, на перспективу. Есть ещё кое-какие позиции, которые требуют усиления, и, кроме того, ищем нападающего. В "Урале" сейчас один нападающий, поскольку Портнягин травмирован", — сказал тренер.