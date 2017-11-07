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Роман Зобнин: планирую попасть в заявку "Спартака" после игр сборной

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин на странице национальной команды в "Одноклассниках" ответил на вопросы болельщиков.

- Как колено? Как ваше самочувствие?

- Все отлично. Колено здоровое, как обычное левое. Закончил курс реабилитации. Тренируюсь без ограничений, но делаю дополнительную программу. Готовлюсь к 5-6 матчам, которые будут после сборной. В целом все хорошо и прошло по плану.

- Есть ли шанс, что увидим вас на поле в этом году?

- Есть. Планирую попасть в заявку уже после игр сборной.

- Как провели первую ночь после травмы?

- Да, получил серьезную травму. Тяжело об этом говорить. Первую ночь была сложная. Прилетели поздно, сделал МРТ. С утра должен был позвонить. Всю ночь то спал, то нет. Думал и проматывал тот момент. Утром позвонил и меня пригласили в больницу. Мне сказали, что у меня частичный разрыв крестообразной связки. Я полетел в Италию, там сделали операцию.

- Кто поддерживал в первые мгновения?

- Поддержка была колоссальной. Не ожидал столько народу. Вся страна поддерживала, но главным человеком, который поддержал, конечно, была моя жена.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 18:32
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:08) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Не хватает тебя, Роман Спартаку. Никакой Пашалич не в состоянии заменить Зобнина.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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