Роман Зобнин: планирую попасть в заявку "Спартака" после игр сборной

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин на странице национальной команды в "Одноклассниках" ответил на вопросы болельщиков.- Все отлично. Колено здоровое, как обычное левое. Закончил курс реабилитации. Тренируюсь без ограничений, но делаю дополнительную программу. Готовлюсь к 5-6 матчам, которые будут после сборной. В целом все хорошо и прошло по плану.- Есть. Планирую попасть в заявку уже после игр сборной.- Да, получил серьезную травму. Тяжело об этом говорить. Первую ночь была сложная. Прилетели поздно, сделал МРТ. С утра должен был позвонить. Всю ночь то спал, то нет. Думал и проматывал тот момент. Утром позвонил и меня пригласили в больницу. Мне сказали, что у меня частичный разрыв крестообразной связки. Я полетел в Италию, там сделали операцию.- Поддержка была колоссальной. Не ожидал столько народу. Вся страна поддерживала, но главным человеком, который поддержал, конечно, была моя жена.