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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Зобнин: планирую попасть в заявку "Спартака" после игр сборной
Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин на странице национальной команды в "Одноклассниках" ответил на вопросы болельщиков.
- Как колено? Как ваше самочувствие?
- Все отлично. Колено здоровое, как обычное левое. Закончил курс реабилитации. Тренируюсь без ограничений, но делаю дополнительную программу. Готовлюсь к 5-6 матчам, которые будут после сборной. В целом все хорошо и прошло по плану.
- Есть ли шанс, что увидим вас на поле в этом году?
- Есть. Планирую попасть в заявку уже после игр сборной.
- Как провели первую ночь после травмы?
- Да, получил серьезную травму. Тяжело об этом говорить. Первую ночь была сложная. Прилетели поздно, сделал МРТ. С утра должен был позвонить. Всю ночь то спал, то нет. Думал и проматывал тот момент. Утром позвонил и меня пригласили в больницу. Мне сказали, что у меня частичный разрыв крестообразной связки. Я полетел в Италию, там сделали операцию.
- Кто поддерживал в первые мгновения?
- Поддержка была колоссальной. Не ожидал столько народу. Вся страна поддерживала, но главным человеком, который поддержал, конечно, была моя жена.
"Спорт-Экспресс"
- Как колено? Как ваше самочувствие?
- Все отлично. Колено здоровое, как обычное левое. Закончил курс реабилитации. Тренируюсь без ограничений, но делаю дополнительную программу. Готовлюсь к 5-6 матчам, которые будут после сборной. В целом все хорошо и прошло по плану.
- Есть ли шанс, что увидим вас на поле в этом году?
- Есть. Планирую попасть в заявку уже после игр сборной.
- Как провели первую ночь после травмы?
- Да, получил серьезную травму. Тяжело об этом говорить. Первую ночь была сложная. Прилетели поздно, сделал МРТ. С утра должен был позвонить. Всю ночь то спал, то нет. Думал и проматывал тот момент. Утром позвонил и меня пригласили в больницу. Мне сказали, что у меня частичный разрыв крестообразной связки. Я полетел в Италию, там сделали операцию.
- Кто поддерживал в первые мгновения?
- Поддержка была колоссальной. Не ожидал столько народу. Вся страна поддерживала, но главным человеком, который поддержал, конечно, была моя жена.
"Спорт-Экспресс"
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