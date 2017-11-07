Александр Довбня подарил перчатки болельщице СКА после матча с "Арсеналом" (фото)

Голкипер хабаровского СКА Александр Довбня сделал подарок 13-летней хабаровчанке Анастасии Кассович.Футболист подарил юной болельщице вратарские перчатки, откликнувшись на её письмо."Я всегда трепетно отношусь к просьбам детей, которые занимаются спортом. Мы пообщались с Настей, пожелав друг другу удачи. Она обещала не пропускать наших игр, а я весной приготовлю для этой девочки памятный подарок. И жду всех болельщиков на домашних матчах. Мы играем для Вас и команде очень нужна ваша поддержка в сложных матчах с сильными соперниками", - сказал футболист.