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Александр Довбня подарил перчатки болельщице СКА после матча с "Арсеналом" (фото)
Футболист подарил юной болельщице вратарские перчатки, откликнувшись на её письмо.
"Я всегда трепетно отношусь к просьбам детей, которые занимаются спортом. Мы пообщались с Настей, пожелав друг другу удачи. Она обещала не пропускать наших игр, а я весной приготовлю для этой девочки памятный подарок. И жду всех болельщиков на домашних матчах. Мы играем для Вас и команде очень нужна ваша поддержка в сложных матчах с сильными соперниками", - сказал футболист.
?????? Голкипер хабаровского СКА Александр Довбня сделал подарок 13-летней хабаровчанке Анастасии Кассович – вратарские перчатки, откликнувшись на письмо девочки. После игры состоялась встреча юной болельщицы и ее кумира. - Я всегда трепетно отношусь к просьбам детей, которые занимаются спортом. Мы пообщались с Настей, пожелав друг другу удачи. Она обещала не пропускать наших игр, а я весной приготовлю для этой девочки памятный подарок. И жду всех болельщиков на домашних матчах. Мы играем для Вас и команде очень нужна ваша поддержка в сложных матчах с сильными соперниками. В ноябре хабаровский СКА проведёт дома два матча. Соперниками нашего клуба будут лидер РОСГОСТРАХ Чемпионата России по футболу 2017/18 московский «Локомотив» и представитель России в Лиге чемпионов – ПФК ЦСКА. Билеты можно приобрести на сайте нашего клуба онлайн. Кассы стадиона имени Ленина работают ежедневно с 11:00 до 19:00. Ждём вас на футболе!
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