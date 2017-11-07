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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Зобнин: сыграть с топ-сборными, или выйти из группы? Выберу второе
Полузащитник сборной России Роман Зобнин считает, что его команде на чемпионате мира 2018 года попадется достаточно ровная группа. Жеребьевка мирового первенства состоится 1 декабря в Москве.
Национальная команда в рамках подготовки к турниру в этом месяце сыграет с Аргентиной (11 ноября) и Испанией (14 ноября). Зобнин вызван в сборную, но не сыграет за нее.
- Когда Россию объявили организатором чемпионата мира, не думал о том, что сыграю за сборную, - сказал Зобнин во время прямого эфира в своем Инстаграме. - Наверное, об этом думали те, кто постарше.
- Матчи против соперников топ-уровня?
Конечно, хочется сыграть против сильных сборных. Жаль, что не сыграю против Аргентины и Испании. Хочется сыграть и с сильными командами, и выйти из группы. Если выбирать из этих вариантов, лучше второе.
- Кого из соперников хотели бы получить на жеребьевке чемпионата мира?
- Как будет, так и будет. На чемпионате мира нужно играть со всеми, там нет слабых команд. У нас не будет топ-сборных, мы в первой корзине. Так что группа будет не то, чтобы проходимая, но соперники будут достаточно ровными.
"Спорт-Экспресс"
Национальная команда в рамках подготовки к турниру в этом месяце сыграет с Аргентиной (11 ноября) и Испанией (14 ноября). Зобнин вызван в сборную, но не сыграет за нее.
- Когда Россию объявили организатором чемпионата мира, не думал о том, что сыграю за сборную, - сказал Зобнин во время прямого эфира в своем Инстаграме. - Наверное, об этом думали те, кто постарше.
- Матчи против соперников топ-уровня?
Конечно, хочется сыграть против сильных сборных. Жаль, что не сыграю против Аргентины и Испании. Хочется сыграть и с сильными командами, и выйти из группы. Если выбирать из этих вариантов, лучше второе.
- Кого из соперников хотели бы получить на жеребьевке чемпионата мира?
- Как будет, так и будет. На чемпионате мира нужно играть со всеми, там нет слабых команд. У нас не будет топ-сборных, мы в первой корзине. Так что группа будет не то, чтобы проходимая, но соперники будут достаточно ровными.
"Спорт-Экспресс"
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