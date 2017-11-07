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Далер Кузяев поступил в аспирантуру СПбГЭУ по направлению "Экономика"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев продолжает получать образование в университете.

"Я окончил ФИНЭК (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов) по специальности "управление государственными и частными предприятиями". В магистратуре изучал инновационный менеджмент.

Пока играл в "Ахмате", тогда еще "Тереке", каждый месяц прилетал в Питер на два-три дня. И всегда старался посвятить их делам в университете. Ездил туда, общался с преподавателями, освежал информацию об академических задолженностях. Преподаватели, к счастью, всегда мне шли навстречу. Позволяли некоторые предметы сдать позже.

Кто футболом интересуется, знали, конечно, что я играю за "Ахмат". Но много не просили. Когда преподаватели шли навстречу, помогали, я им мяч с автографами привозил. Но кто футболом не интересовался, могли вообще не знать, кто я. Как сейчас будет – посмотрим.

Вообще я этого афишировать не хотел. Поступил в аспирантуру, по направлению "Экономика". Учеба начнется в начале ноября. Предполагаю, что пара дней в неделю у меня будет уходить на образование. А возьмусь ли диссертацию писать, время покажет. Насколько удачно сложится учеба, где сам буду к тому моменту… Не загадываю.

Мы давно с родителями пришли к мнению, что образование пригодится. Чтобы к завершению карьеры я мог выбирать – иметь какую-то альтернативу футболу.

Но сейчас ни менеджером, ни кем-то еще себя не вижу, на десяток лет вперед не заглядываю. Я ведь и на факультете менеджмента оказался случайно. Друг пошел туда поступать, а я с ним за компанию. Сегодня все внимание – футболу", - цитирует Кузяева "Футбол".
Теги: Кузяев Зенит
Сегодня, 19:13
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