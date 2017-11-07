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Юрий Баскаков: Карасёв должен был удалять Вернблума, Гончаренко и Васина

Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков в эфире программы "Свисток" разобрал работу арбитра матча 16-го тура российской Премьер-Лиги "Локомотив" — ЦСКА (2:2) Сергея Карасёва.

"На 49-й минуте Хосонов справедливо получил жёлтую карточку. Это проблема игрока ЦСКА, что она стала для него второй. Но нельзя было применять принцип преимущества и нервировать тем самым игроков, так что методически Карасёв недоработал. Нужно было сразу останавливать игру. А конкретно по нарушению — все факторы для жёлтой карточки есть. Зная Сергея, могу сказать, что он в этой ситуации удалил бы любого игрока, неважно — молодого или опытного.

На 56-й минуте Вернблум ударил соперника локтем, и это наименее дискуссионный момент. Это для меня прямая красная карточка за агрессивное поведение. Ладно бы была верховая борьба, но мяч внизу, а он бьёт Миранчука. УЕФА постоянно присылает такие клипы, и иначе трактовать эпизод нельзя. Вернблум сжал кулак и использовал локоть как оружие. Плохо, что судьи не разобрались. Карасёв продолжал игру, а затем уже последовала пауза. Но вот так, как Гончаренко себя ведёт, вести себя непозволительно, и его, по большому счёту, тоже надо было удалять. Я много видел Виктора Михайловича, он производит впечатление воспитанного человека, и что с ним произошло — непонятно. Это не красит имидж российского чемпионата.

Бывает человек неуравновешенный, но посмотрите на поведение Вернблума в Лиге чемпионов. Он чуть ли не целует, не облизывает судей там, и что швед делает здесь? В жизни Понтус — человек совершенно адекватный. Может быть, надо провести педагогическую беседу, больше уделять ему внимания по время матча. Вернблум и Дзагоев обязательно должны были получить по жёлтой карточке за ярые споры с судьёй, когда удаляли Хосонова.

На 75-й минуте Васин сбил Фарфана в своей штрафной, был назначен пенальти. Неприятно говорить, но Сергей принял наполовину правильное решение. Пенальти назначен правильно, но со стороны Васина не было попытки сыграть в мяч, поэтому следовало также удалить игрока ЦСКА", — заявил Баскаков.

"Чемпионат.сом"
Теги: Баскаков Карасев ЦСКА Локомотив
Сегодня, 21:45
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8
(3)
№8 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 22:12) #
  • -1
  •  (1)

Что мешает им сейчас дисквы въебать , как это в нормальных чемпионатах делают ?)
Регистрация: 21.12.2016
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:08) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frost_033
Гончаренко последние 2-3 матча не похож на себя. Чувствуется человек уже на пределе, вот чуть что и срывается.

да и правильно
два матча подряд молодые подставляют с удалениями
Чалов - видимо все таки звезду словил
Вернблум - тут говорить нечего
Васин - привозит
а альтернатив нет совершенно
нужен результат, а просят его делать из воздуха


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: mospar (Сегодня, 22:08) #
  • +2
  •  (2)
online

Сложный матч для Карасева, но он же арбитр ФИФА, а ему уже столько минусов нарисовали эксперты.
Регистрация: 20.05.2016
№5 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 22:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гончаренко последние 2-3 матча не похож на себя. Чувствуется человек уже на пределе, вот чуть что и срывается.
Регистрация: 14.06.2015
№4 Написал: truten74 (Сегодня, 22:00) #
  • +2
  •  (6)

Да когда вы к озлы поставите видеоповторы уже,в Германии на матчте Боруссия Д-Бавария уже применили,судья быстро смотрел и всё.
Регистрация: 16.08.2017
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (12)

Пенальти и КК?
Он хоть рекомендации ФИФА читает?) А ведь в предыдущем предложении именно на это и ссылается.
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:49) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Он чуть ли не целует, не облизывает судей там

это шутка?ты чего говоришь то?я там за голову хватаюсь что б его там не удалили за его ор на судей
тоже надо было удалять

я тоже считаю что было некрасиво
но вопрос встречный - а как быть с судьями?вот они удаляют игроков, тренеров
а вот если судья так косячит в матче - с ним то что делать?наказывать постфактум?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:48) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
После этих всех выступлений Гинер остался много должен Карасеву.
Регистрация: 20.03.2014
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