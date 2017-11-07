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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Баскаков: Карасёв должен был удалять Вернблума, Гончаренко и Васина
Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков в эфире программы "Свисток" разобрал работу арбитра матча 16-го тура российской Премьер-Лиги "Локомотив" — ЦСКА (2:2) Сергея Карасёва.
"На 49-й минуте Хосонов справедливо получил жёлтую карточку. Это проблема игрока ЦСКА, что она стала для него второй. Но нельзя было применять принцип преимущества и нервировать тем самым игроков, так что методически Карасёв недоработал. Нужно было сразу останавливать игру. А конкретно по нарушению — все факторы для жёлтой карточки есть. Зная Сергея, могу сказать, что он в этой ситуации удалил бы любого игрока, неважно — молодого или опытного.
На 56-й минуте Вернблум ударил соперника локтем, и это наименее дискуссионный момент. Это для меня прямая красная карточка за агрессивное поведение. Ладно бы была верховая борьба, но мяч внизу, а он бьёт Миранчука. УЕФА постоянно присылает такие клипы, и иначе трактовать эпизод нельзя. Вернблум сжал кулак и использовал локоть как оружие. Плохо, что судьи не разобрались. Карасёв продолжал игру, а затем уже последовала пауза. Но вот так, как Гончаренко себя ведёт, вести себя непозволительно, и его, по большому счёту, тоже надо было удалять. Я много видел Виктора Михайловича, он производит впечатление воспитанного человека, и что с ним произошло — непонятно. Это не красит имидж российского чемпионата.
Бывает человек неуравновешенный, но посмотрите на поведение Вернблума в Лиге чемпионов. Он чуть ли не целует, не облизывает судей там, и что швед делает здесь? В жизни Понтус — человек совершенно адекватный. Может быть, надо провести педагогическую беседу, больше уделять ему внимания по время матча. Вернблум и Дзагоев обязательно должны были получить по жёлтой карточке за ярые споры с судьёй, когда удаляли Хосонова.
На 75-й минуте Васин сбил Фарфана в своей штрафной, был назначен пенальти. Неприятно говорить, но Сергей принял наполовину правильное решение. Пенальти назначен правильно, но со стороны Васина не было попытки сыграть в мяч, поэтому следовало также удалить игрока ЦСКА", — заявил Баскаков.
"Чемпионат.сом"
"На 49-й минуте Хосонов справедливо получил жёлтую карточку. Это проблема игрока ЦСКА, что она стала для него второй. Но нельзя было применять принцип преимущества и нервировать тем самым игроков, так что методически Карасёв недоработал. Нужно было сразу останавливать игру. А конкретно по нарушению — все факторы для жёлтой карточки есть. Зная Сергея, могу сказать, что он в этой ситуации удалил бы любого игрока, неважно — молодого или опытного.
На 56-й минуте Вернблум ударил соперника локтем, и это наименее дискуссионный момент. Это для меня прямая красная карточка за агрессивное поведение. Ладно бы была верховая борьба, но мяч внизу, а он бьёт Миранчука. УЕФА постоянно присылает такие клипы, и иначе трактовать эпизод нельзя. Вернблум сжал кулак и использовал локоть как оружие. Плохо, что судьи не разобрались. Карасёв продолжал игру, а затем уже последовала пауза. Но вот так, как Гончаренко себя ведёт, вести себя непозволительно, и его, по большому счёту, тоже надо было удалять. Я много видел Виктора Михайловича, он производит впечатление воспитанного человека, и что с ним произошло — непонятно. Это не красит имидж российского чемпионата.
Бывает человек неуравновешенный, но посмотрите на поведение Вернблума в Лиге чемпионов. Он чуть ли не целует, не облизывает судей там, и что швед делает здесь? В жизни Понтус — человек совершенно адекватный. Может быть, надо провести педагогическую беседу, больше уделять ему внимания по время матча. Вернблум и Дзагоев обязательно должны были получить по жёлтой карточке за ярые споры с судьёй, когда удаляли Хосонова.
На 75-й минуте Васин сбил Фарфана в своей штрафной, был назначен пенальти. Неприятно говорить, но Сергей принял наполовину правильное решение. Пенальти назначен правильно, но со стороны Васина не было попытки сыграть в мяч, поэтому следовало также удалить игрока ЦСКА", — заявил Баскаков.
"Чемпионат.сом"
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